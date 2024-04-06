Илья Тишуров - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Тишуров
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Круглое
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 октября 2004 (19 лет)
|Имя
|Илья
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Тишуров
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Круглое
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 октября 2004 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|1' - 86'
|Шахтер
|1:2
|Слуцк
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|3' 15'
|21.04.2024
|1' - 57'
|Слуцк
|1:3
|Ислочь
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|24'
|06.04.2024
|75' - 90'
|Слуцк
|0:1
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слуцк
|2
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2024
|1' -86'
|Шахтер (Солигорск)
|1:2
|Слуцк (Слуцк)
|3' 15'
|21.04.2024
|1' -57'
|Слуцк (Слуцк)
|1:3
|Ислочь (Минский район)
|24'
|06.04.2024
|75' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Днепр (Могилев)