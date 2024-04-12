Никита Вехтев - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Вехтев
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июня 2005 (18 лет)
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Вехтев
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июня 2005 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.05.2024
|Был в запасе
|Динамо
|1:1
|Витебск
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|26.04.2024
|Был в запасе
|Витебск
|1:0
|БАТЭ
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|21.04.2024
|Был в запасе
|Неман
|0:1
|Витебск
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Витебск
|2:0
|Слуцк
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур