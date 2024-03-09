Бехруз Джуматов - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Бехруз
|Фамилия
|Джуматов
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Бехруз
|Фамилия
|Джуматов
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпик
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.03.2024
|Был в запасе
|Олимпик (Ташкент)
|1:0
|Нефтчи (Фергана)
|15.03.2024
|90' -90'
|Согдиана (Джизак)
|2:2
|Олимпик (Ташкент)
|09.03.2024
|1' -90'
|Олимпик (Ташкент)
|0:1
|Локомотив (Ташкент)