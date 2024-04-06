Арсений Чакур - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Чакур
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 2005 (18 лет)
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Чакур
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 2005 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.05.2024
|Был в запасе
|Неман
|1:0
|Шахтер
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|28.04.2024
|Был в запасе
|Шахтер
|1:2
|Слуцк
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Арсенал
|2:0
|Шахтер
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Шахтер
|1:3
|Славия-Мозырь
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Шахтер
|0:4
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур