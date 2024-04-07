Aljaž Tavčar - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Aljaž Tavčar
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Aljaž Tavčar
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.05.2024
|Был в запасе
|Асколи
|0:1
|Козенца
|Италия. Серия В, 36 тур
|27.04.2024
|Был в запасе
|Тернана
|0:1
|Асколи
|Италия. Серия В, 35 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Асколи
|0:0
|Модена
|Италия. Серия В, 34 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Циттаделла
|0:0
|Асколи
|Италия. Серия В, 33 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Асколи
|0:0
|Венеция
|Италия. Серия В, 32 тур