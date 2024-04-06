Никита Седнёв - статистика
#22 | Вратарь
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Седнёв
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 января 2003 (21 год)
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Седнёв
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 января 2003 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|Был в запасе
|Арсенал
|0:2
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|26.04.2024
|Был в запасе
|Динамо-Брест
|2:2
|Нафтан
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Славия-Мозырь
|1:1
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Динамо-Брест
|1:0
|Минск
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Шахтер
|0:4
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур