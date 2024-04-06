Carlos Labrín - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Carlos Labrín
|Команда
|Ньюбленсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Carlos Labrín
|Команда
|Ньюбленсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|1' - 90'
|Ньюбленсе
|6:0
|Кобрелоа
|Чили. Примера, 10 тур
|70'
|20.04.2024
|1' - 90'
|Кобресаль
|2:2
|Ньюбленсе
|Чили. Примера, 9 тур
|14.04.2024
|1' - 90'
|Ньюбленсе
|0:2
|Палестино
|Чили. Примера, 8 тур
|06.04.2024
|1' - 90'
|Ньюбленсе
|3:0
|Коло-Коло
|Чили. Примера, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч