Gilmar Rodríguez - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Gilmar Rodríguez
|Команда
|Спорт Бойз
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Gilmar Rodríguez
|Команда
|Спорт Бойз
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|Был в запасе
|Спорт Бойз
|0:0
|Унион Комерсио
|Перу. Лига 1, 13 тур
|19.04.2024
|46' - 90'
|Альянса
|3:0
|Спорт Бойз
|Перу. Лига 1, 12 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Атлетико Грау
|0:0
|Спорт Бойз
|Перу. Лига 1, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч