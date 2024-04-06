Baek Min-Gyu - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Baek Min-Gyu
|Команда
|Инчхон Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Baek Min-Gyu
|Команда
|Инчхон Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|Был в запасе
|Пхохан Стилерс
|0:0
|Инчхон Юнайтед
|Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
|14.04.2024
|1' - 90'
|Инчхон Юнайтед
|1:1
|Тэгу
|Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Инчхон Юнайтед
|0:1
|Чеджу
|Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч