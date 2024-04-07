In-su Yu - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|In-su Yu
|Команда
|Канвон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|In-su Yu
|Команда
|Канвон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.05.2024
|1' - 90'
|Канвон
|0:4
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
|27.04.2024
|1' - 90'
|Кимчхон Сангму
|1:0
|Канвон
|Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
|21.04.2024
|1' - 90'
|Канвон
|3:1
|Инчхон Юнайтед
|Южная Корея. Кей-лига, 8 тур
|13.04.2024
|1' - 90'
|Ульсан Хендэ
|4:0
|Канвон
|Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
|07.04.2024
|62' - 90'
|Чонбук Хендай Моторс
|2:2
|Канвон
|Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч