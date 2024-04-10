Fuyu Ma - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Fuyu Ma
|Команда
|Цанчжоу Майти Лайонс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Fuyu Ma
|Команда
|Цанчжоу Майти Лайонс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.05.2024
|1' - 65'
|Шанхай Шэньхуа
|4:0
|Цанчжоу Майти Лайонс
|Китай. Суперлига, 9 тур
|26.04.2024
|Был в запасе
|Цанчжоу Майти Лайонс
|2:3
|Хэнань
|Китай. Суперлига, 8 тур
|20.04.2024
|63' - 90'
|Шаньдун Тайшань
|4:1
|Цанчжоу Майти Лайонс
|Китай. Суперлига, 7 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Цанчжоу Майти Лайонс
|3:2
|Циндао Вест Кост
|Китай. Суперлига, 6 тур
|10.04.2024
|90' - 90'
|Цанчжоу Майти Лайонс
|2:0
|Чанчунь Ятай
|Китай. Суперлига, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч