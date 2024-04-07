Takuya Shigehiro - статистика
#55 | Полузащитник
|Имя
|Takuya Shigehiro
|Команда
|Сеул
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Takuya Shigehiro
|Команда
|Сеул
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|Был в запасе
|Тэджон
|3:1
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Сеул
|1:4
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Тэгу
|0:0
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч