Kim Han-Seo - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Kim Han-Seo
|Команда
|Тэджон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Kim Han-Seo
|Команда
|Тэджон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.04.2024
|Был в запасе
|Тэгу
|0:0
|Тэджон
|Южная Корея. Кей-лига, 8 тур
|14.04.2024
|1' - 90'
|Сувон Самсунг
|1:0
|Тэджон
|Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Тэджон
|1:2
|Пхохан Стилерс
|Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч