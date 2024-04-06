Kim Jae-Min - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Kim Jae-Min
|Команда
|Чеджу
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Kim Jae-Min
|Команда
|Чеджу
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.05.2024
|Был в запасе
|Чеджу
|1:1
|Кванджу
|Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
|28.04.2024
|Был в запасе
|Ульсан Хендэ
|3:1
|Чеджу
|Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Сувон Самсунг
|2:0
|Чеджу
|Южная Корея. Кей-лига, 8 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Чеджу
|0:2
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Инчхон Юнайтед
|0:1
|Чеджу
|Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч