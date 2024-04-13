Han Jong-Mu - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Han Jong-Mu
|Команда
|Чеджу
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Han Jong-Mu
|Команда
|Чеджу
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.05.2024
|1' - 64'
|Чеджу
|1:1
|Кванджу
|Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
|28.04.2024
|1' - 70'
|Ульсан Хендэ
|3:1
|Чеджу
|Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
|56'
|20.04.2024
|67' - 90'
|Сувон Самсунг
|2:0
|Чеджу
|Южная Корея. Кей-лига, 8 тур
|13.04.2024
|1' - 46'
|Чеджу
|0:2
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч