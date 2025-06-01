Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ондржей Челустка - статистика

Завершил карьеру
18 июня 1989 (37), Злин
#33 | Защитник
187 см | 80 кг
Чехия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бодрум
24
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Бодрум
0 : 4
01.06.2025
Бешикташ
86' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Галатасарай
2 : 0
18.04.2025
Бодрум
1' - 46'
Турция. Суперлига, 31 тур
Бодрум
0 : 0
12.04.2025
Антальяспор
1' - 90'
47'
Турция. Суперлига, 30 тур
Аланьяспор
0 : 1
06.04.2025
Бодрум
46' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Бодрум
2 : 4
28.03.2025
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Ризеспор
0 : 2
16.03.2025
Бодрум
64' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Адана Демирспор
0 : 0
01.03.2025
Бодрум
1' - 89'
86'
Турция. Суперлига, 25 тур
Бодрум
1 : 0
21.02.2025
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
15.02.2025
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Бодрум
0 : 0
10.02.2025
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Коньяспор
3 : 1
31.01.2025
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Бодрум
0 : 1
26.01.2025
Эюпспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Газиантеп
0 : 0
18.01.2025
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Бешикташ
2 : 1
11.01.2025
Бодрум
1' - 68'
Турция. Суперлига, 18 тур
Бодрум
1 : 1
05.01.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.12.2024
Бодрум
1' - 82'
Турция. Суперлига, 16 тур
Бодрум
2 : 0
13.12.2024
Сивасспор
1' - 90'
43'
Турция. Суперлига, 14 тур
Самсунспор
4 : 0
30.11.2024
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Бодрум
0 : 1
23.11.2024
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Антальяспор
3 : 2
09.11.2024
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Бодрум
0 : 0
03.11.2024
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
2 : 0
27.10.2024
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Бодрум
0 : 1
21.10.2024
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
0 : 0
05.10.2024
Бодрум
1' - 76'
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
1' - 90'
35'
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 0
31.08.2024
Бодрум
19' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Бодрум
3 : 1
24.08.2024
Коньяспор
83' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Эюпспор
4 : 1
19.08.2024
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Бодрум
0 : 1
12.08.2024
Газиантеп
Был в запасе
Главные новости
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
2
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
3
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
5
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
6
Только одна команда РПЛ еще ни разу не проиграла в этом сезоне
18:38
2
РПЛ. «Краснодар» потерял очки в 3-м матче подряд, сыграв вничью с «Оренбургом» (0:0)
18:08
53
Спартаковец Джику ответил на критику Слуцкого
17:50
3
ЦСКА объявил об уходе легионера
17:27
5
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+