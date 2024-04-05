Luis Becerra - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Luis Becerra
|Команда
|Дельфин
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Luis Becerra
|Команда
|Дельфин
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.04.2024
|Был в запасе
|Эль Насьональ
|1:0
|Дельфин
|Эквадор. Серия А, 10 тур
|26.04.2024
|Был в запасе
|Дельфин
|1:2
|Интернасьонал
|Копа Судамерикана, 3 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Дельфин
|1:1
|Макара
|Эквадор. Серия А, 9 тур
|16.04.2024
|Был в запасе
|ЛДУ
|2:1
|Дельфин
|Эквадор. Серия А, 8 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Дельфин
|1:1
|Бельграно
|Копа Судамерикана, 2 тур
|07.04.2024
|1' - 46'
|Дельфин
|0:2
|Универсидад Католика
|Эквадор. Серия А, 7 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Реал Томаяпо
|0:2
|Дельфин
|Копа Судамерикана, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч