Wilson Alfredo Folleco Morales - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Wilson Alfredo Folleco Morales
|Команда
|Имбабура
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Wilson Alfredo Folleco Morales
|Команда
|Имбабура
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|Был в запасе
|Имбабура
|0:1
|Индепендьенте дель Валле
|Эквадор. Серия А, 10 тур
|18.04.2024
|Был в запасе
|Имбабура
|0:2
|Универсидад Католика
|Эквадор. Серия А, 9 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Эль Насьональ
|2:0
|Имбабура
|Эквадор. Серия А, 8 тур
|09.04.2024
|Был в запасе
|Имбабура
|0:1
|Макара
|Эквадор. Серия А, 7 тур