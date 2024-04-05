Jherson Reyes - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Jherson Reyes
|Команда
|Атлетико Грау
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Jherson Reyes
|Команда
|Атлетико Грау
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.04.2024
|78' - 90'
|Атлетико Грау
|1:2
|Мельгар
|Перу. Лига 1, 12 тур
|15.04.2024
|Был в запасе
|Альянса
|2:0
|Атлетико Грау
|Перу. Лига 1, 11 тур
|05.04.2024
|61' - 90'
|Атлетико Грау
|0:0
|Спорт Бойз
|Перу. Лига 1, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч