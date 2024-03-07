Саба Татулашвили - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Саба
|Фамилия
|Татулашвили
|Команда
|Гагра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 апреля 2004 (20 лет)
|Имя
|Саба
|Фамилия
|Татулашвили
|Команда
|Гагра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 апреля 2004 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гагра
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.04.2024
|Был в запасе
|Телави (Телави)
|1:0
|Гагра (Тбилиси)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:3
|Гагра (Тбилиси)
|11.03.2024
|83' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|2:1
|Гагра (Тбилиси)
|07.03.2024
|78' -90'
|Гагра (Тбилиси)
|1:3
|Динамо Бт (Батуми)