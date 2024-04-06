Choi Kang-Min - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Choi Kang-Min
|Команда
|Ульсан Хендэ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Choi Kang-Min
|Команда
|Ульсан Хендэ
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|Был в запасе
|Сеул
|0:1
|Ульсан Хендэ
|Южная Корея. Кей-лига, 11 тур
|01.05.2024
|Был в запасе
|Тэгу
|1:1
|Ульсан Хендэ
|Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Ульсан Хендэ
|4:0
|Канвон
|Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Ульсан Хендэ
|3:0
|Сувон Самсунг
|Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч