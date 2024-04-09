Li Tenglong - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Li Tenglong
|Команда
|Хэнань
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Li Tenglong
|Команда
|Хэнань
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.04.2024
|Был в запасе
|Чжэцзян Профешионал
|4:1
|Хэнань
|Китай. Суперлига, 9 тур
|21.04.2024
|Был в запасе
|Хэнань
|1:0
|Циндао Хайню
|Китай. Суперлига, 7 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Хэнань
|1:1
|Наньтун Чжиюнь
|Китай. Суперлига, 6 тур
|09.04.2024
|Был в запасе
|Шаньдун Тайшань
|2:2
|Хэнань
|Китай. Суперлига, 5 тур