Jeong Jae-Min - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Jeong Jae-Min
|Команда
|Сувон Самсунг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Jeong Jae-Min
|Команда
|Сувон Самсунг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.04.2024
|Был в запасе
|Сувон Самсунг
|0:2
|Сеул
|Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
|27.04.2024
|1' - 90'
|Кванджу
|0:2
|Сувон Самсунг
|Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Сувон Самсунг
|2:0
|Чеджу
|Южная Корея. Кей-лига, 8 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Сувон Самсунг
|1:0
|Тэджон
|Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Ульсан Хендэ
|3:0
|Сувон Самсунг
|Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
|Команда
|И
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|К
|Дата
|Минуты
|Матч