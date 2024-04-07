Rafael Aristeidou - статистика
#82 | Полузащитник
|Имя
|Rafael Aristeidou
|Команда
|Кармиотисса
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Rafael Aristeidou
|Команда
|Кармиотисса
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|29.04.2024
|Был в запасе
|Аполлон
|0:0
|Кармиотисса
|Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
|24.04.2024
|Был в запасе
|Кармиотисса
|6:6
|Отеллос Афиену
|Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|АЕЗ Закакиу
|1:5
|Кармиотисса
|Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Кармиотисса
|2:1
|Докса Катокопиас
|Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Кармиотисса
|1:4
|Этникос
|Кипр. Первый Дивизион, 8 тур