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    Алексей Радевич - статистика

    Имя Алексей
    Фамилия Радевич
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 августа 1988 (34 года)
    Рост 187
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпаты 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.03.2009 1' -90' Карпаты (Львов) 3:0 Черноморец (Одесса)
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