Салохиддин Турсунов - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Салохиддин
|Фамилия
|Турсунов
|Команда
|Кызылкум
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июня 2005 (18 лет)
|Имя
|Салохиддин
|Фамилия
|Турсунов
|Команда
|Кызылкум
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июня 2005 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызылкум
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.03.2024
|Был в запасе
|Кызылкум (Зарафшон)
|0:0
|Локомотив (Ташкент)
|11.03.2024
|82' -90'
|Кызылкум (Зарафшон)
|2:1
|Сурхан (Термез)