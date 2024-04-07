Jeon Byung-kwan - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Jeon Byung-kwan
|Команда
|Чонбук Хендай Моторс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Jeon Byung-kwan
|Команда
|Чонбук Хендай Моторс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|1' - 87'
|Пхохан Стилерс
|1:0
|Чонбук Хендай Моторс
|Южная Корея. Кей-лига, 11 тур
|01.05.2024
|1' - 72'
|Инчхон Юнайтед
|3:0
|Чонбук Хендай Моторс
|Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
|28.04.2024
|1' - 82'
|Чонбук Хендай Моторс
|2:2
|Тэгу
|Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
|10'
|20.04.2024
|1' - 65'
|Сеул
|2:3
|Чонбук Хендай Моторс
|Южная Корея. Кей-лига, 8 тур
|50'
|13.04.2024
|1' - 66'
|Чонбук Хендай Моторс
|2:1
|Кванджу
|Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
|07.04.2024
|1' - 57'
|Чонбук Хендай Моторс
|2:2
|Канвон
|Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
|55'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч