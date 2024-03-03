Илхомжон Абдуганиев - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Илхомжон
|Фамилия
|Абдуганиев
|Команда
|Андижан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 1996 (27 лет)
|Имя
|Илхомжон
|Фамилия
|Абдуганиев
|Команда
|Андижан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 1996 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андижан
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2024
|Был в запасе
|Локомотив (Ташкент)
|1:2
|Андижан (Андижан)
|30.03.2024
|76' -90'
|Андижан (Андижан)
|1:1
|Насаф (Карши)
|16.03.2024
|46' -90'
|Сурхан (Термез)
|2:3
|Андижан (Андижан)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Андижан (Андижан)
|5:1
|Бунедкор (Ташкент)
|03.03.2024
|46' -90'
|ОКМК (Алмалык)
|0:0
|Андижан (Андижан)