Армин Босняк - статистика
#94 | Нападающий
|Имя
|Армин
|Фамилия
|Босняк
|Команда
|Андижан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 апреля 1994 (30 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Армин
|Фамилия
|Босняк
|Команда
|Андижан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 апреля 1994 (30 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андижан
|5
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2024
|90' -90'
|Локомотив (Ташкент)
|1:2
|Андижан (Андижан)
|30.03.2024
|76' -90'
|Андижан (Андижан)
|1:1
|Насаф (Карши)
|16.03.2024
|69' -90'
|Сурхан (Термез)
|2:3
|Андижан (Андижан)
|10.03.2024
|63' -90'
|Андижан (Андижан)
|5:1
|Бунедкор (Ташкент)
|89' 85'
|03.03.2024
|76' -90'
|ОКМК (Алмалык)
|0:0
|Андижан (Андижан)