Муҳаммадкарим Тоиров - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Муҳаммадкарим
|Фамилия
|Тоиров
|Команда
|Андижан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 сентября 2000 (23 года)
|Имя
|Муҳаммадкарим
|Фамилия
|Тоиров
|Команда
|Андижан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 сентября 2000 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андижан
|5
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2024
|1' -61'
|Локомотив (Ташкент)
|1:2
|Андижан (Андижан)
|30.03.2024
|1' -90'
|Андижан (Андижан)
|1:1
|Насаф (Карши)
|16.03.2024
|1' -46'
|Сурхан (Термез)
|2:3
|Андижан (Андижан)
|26'
|10.03.2024
|1' -90'
|Андижан (Андижан)
|5:1
|Бунедкор (Ташкент)
|85'
|03.03.2024
|1' -88'
|ОКМК (Алмалык)
|0:0
|Андижан (Андижан)
|83'