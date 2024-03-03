Владимир Бубанья - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Бубанья
|Команда
|Андижан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крагуевац
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 августа 1989 (34 года)
|Рост
|196
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Бубанья
|Команда
|Андижан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крагуевац
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 августа 1989 (34 года)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андижан
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2024
|1' -90'
|Локомотив (Ташкент)
|1:2
|Андижан (Андижан)
|30.03.2024
|1' -90'
|Андижан (Андижан)
|1:1
|Насаф (Карши)
|16.03.2024
|1' -90'
|Сурхан (Термез)
|2:3
|Андижан (Андижан)
|10.03.2024
|1' -86'
|Андижан (Андижан)
|5:1
|Бунедкор (Ташкент)
|43'
|03.03.2024
|1' -90'
|ОКМК (Алмалык)
|0:0
|Андижан (Андижан)
|27'