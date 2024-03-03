Исломбек Маматказин - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Исломбек
|Фамилия
|Маматказин
|Команда
|Андижан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 декабря 2002 (21 год)
|Имя
|Исломбек
|Фамилия
|Маматказин
|Команда
|Андижан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 декабря 2002 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андижан
|5
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2024
|1' -90'
|Локомотив (Ташкент)
|1:2
|Андижан (Андижан)
|55' 38'
|30.03.2024
|1' -90'
|Андижан (Андижан)
|1:1
|Насаф (Карши)
|33'
|16.03.2024
|1' -90'
|Сурхан (Термез)
|2:3
|Андижан (Андижан)
|90'
|10.03.2024
|1' -90'
|Андижан (Андижан)
|5:1
|Бунедкор (Ташкент)
|45'
|03.03.2024
|1' -90'
|ОКМК (Алмалык)
|0:0
|Андижан (Андижан)