Koen Oostenbrink - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Koen Oostenbrink
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Koen Oostenbrink
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.05.2024
|1' - 84'
|Дандолк
|0:0
|Шелбурн
|Ирландия. Премьер Дивизион, 13 тур
|25'
|26.04.2024
|Был в запасе
|Дандолк
|2:0
|Богемиан
|Ирландия. Премьер Дивизион, 12 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Слайго Роверс
|1:1
|Дандолк
|Ирландия. Премьер Дивизион, 11 тур
|15.04.2024
|Был в запасе
|Богемиан
|1:0
|Дандолк
|Ирландия. Премьер Дивизион, 3 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Дандолк
|0:0
|Сент Патрикс
|Ирландия. Премьер Дивизион, 10 тур
|05.04.2024
|1' - 59'
|Дерри Сити
|4:1
|Дандолк
|Ирландия. Премьер Дивизион, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч