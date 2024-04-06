Luis Navea - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Luis Navea
|Команда
|Унион Комерсио
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Luis Navea
|Команда
|Унион Комерсио
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|1' - 63'
|Спорт Бойз
|0:0
|Унион Комерсио
|Перу. Лига 1, 13 тур
|55'
|19.04.2024
|1' - 66'
|Унион Комерсио
|1:2
|Университарио
|Перу. Лига 1, 12 тур
|36'
|13.04.2024
|78' - 90'
|Альянса Атлетико
|2:0
|Унион Комерсио
|Перу. Лига 1, 11 тур
|06.04.2024
|1' - 46'
|Унион Комерсио
|2:2
|Универсидад Сесар Вальехо
|Перу. Лига 1, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч