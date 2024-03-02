Нико Абуладзе - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Нико
|Фамилия
|Абуладзе
|Команда
|Самтредиа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ростов-на-Дону
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 ноября 1997 (26 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Нико
|Фамилия
|Абуладзе
|Команда
|Самтредиа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ростов-на-Дону
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 ноября 1997 (26 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.04.2024
|81' - 90'
|Самтредиа
|1:2
|Телави
|Грузия. Лига Эровнули, 8 тур
|07.04.2024
|64' - 90'
|Дила
|3:0
|Самтредиа
|Грузия. Лига Эровнули, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Самтредиа
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.04.2024
|81' -90'
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:2
|Телави (Телави)
|07.04.2024
|64' -90'
|Дила (Гори)
|3:0
|Самтредиа (Самтредиа)
|03.04.2024
|90' -90'
|Самтредиа (Самтредиа)
|2:0
|Самгурали (Цхалтубо)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Динамо (Тбилиси)
|1:1
|Самтредиа (Самтредиа)
|06.03.2024
|68' -78'
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|02.03.2024
|46' -90'
|Торпедо (Кутаиси)
|4:1
|Самтредиа (Самтредиа)
|90'