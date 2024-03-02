Ираклий Чабришвили - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Ираклий
|Фамилия
|Чабришвили
|Команда
|Самтредиа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 сентября 2001 (22 года)
|Имя
|Ираклий
|Фамилия
|Чабришвили
|Команда
|Самтредиа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 сентября 2001 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Самтредиа
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.04.2024
|Был в запасе
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:2
|Телави (Телави)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:3
|Гагра (Тбилиси)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|2:2
|Самтредиа (Самтредиа)
|06.03.2024
|85' -90'
|Самтредиа (Самтредиа)
|1:1
|Колхети-1913 (Поти)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Торпедо (Кутаиси)
|4:1
|Самтредиа (Самтредиа)