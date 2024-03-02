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    Саба Гегучадзе - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Саба
    Фамилия Гегучадзе
    Команда Иберия 1999
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 февраля 2006 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.04.2024 Был в запасе Самгурали 2:3 Иберия 1999 Грузия. Лига Эровнули, 9 тур
    11.04.2024 79' - 90' Иберия 1999 3:1 Гагра Грузия. Лига Эровнули, 8 тур
    06.04.2024 82' - 90' Колхети-1913 1:2 Иберия 1999 Грузия. Лига Эровнули, 7 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Иберия 1999 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.04.2024 Был в запасе Самгурали (Цхалтубо) 2:3 Иберия 1999 (Тбилиси)
    11.04.2024 79' -90' Иберия 1999 (Тбилиси) 3:1 Гагра (Тбилиси)
    06.04.2024 82' -90' Колхети-1913 (Поти) 1:2 Иберия 1999 (Тбилиси)
    02.04.2024 70' -90' Иберия 1999 (Тбилиси) 3:0 Динамо Бт (Батуми)
    29.03.2024 70' -90' Дила (Гори) 3:1 Иберия 1999 (Тбилиси)
    10.03.2024 Был в запасе Иберия 1999 (Тбилиси) 2:2 Самтредиа (Самтредиа)
    02.03.2024 Был в запасе Иберия 1999 (Тбилиси) 1:0 Телави (Телави)
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