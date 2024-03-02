Саба Гегучадзе - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Саба
|Фамилия
|Гегучадзе
|Команда
|Иберия 1999
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 февраля 2006 (18 лет)
|Имя
|Саба
|Фамилия
|Гегучадзе
|Команда
|Иберия 1999
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 февраля 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.04.2024
|Был в запасе
|Самгурали
|2:3
|Иберия 1999
|Грузия. Лига Эровнули, 9 тур
|11.04.2024
|79' - 90'
|Иберия 1999
|3:1
|Гагра
|Грузия. Лига Эровнули, 8 тур
|06.04.2024
|82' - 90'
|Колхети-1913
|1:2
|Иберия 1999
|Грузия. Лига Эровнули, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иберия 1999
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.04.2024
|Был в запасе
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|11.04.2024
|79' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:1
|Гагра (Тбилиси)
|06.04.2024
|82' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:2
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.04.2024
|70' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:0
|Динамо Бт (Батуми)
|29.03.2024
|70' -90'
|Дила (Гори)
|3:1
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|2:2
|Самтредиа (Самтредиа)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Телави (Телави)