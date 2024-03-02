Александре Нариманидзе - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Александре
|Фамилия
|Нариманидзе
|Команда
|Иберия 1999
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 2005 (18 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Александре
|Фамилия
|Нариманидзе
|Команда
|Иберия 1999
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 2005 (18 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.04.2024
|90' - 90'
|Самгурали
|2:3
|Иберия 1999
|Грузия. Лига Эровнули, 9 тур
|11.04.2024
|79' - 90'
|Иберия 1999
|3:1
|Гагра
|Грузия. Лига Эровнули, 8 тур
|06.04.2024
|90' - 90'
|Колхети-1913
|1:2
|Иберия 1999
|Грузия. Лига Эровнули, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иберия 1999
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.04.2024
|90' -90'
|Самгурали (Цхалтубо)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|11.04.2024
|79' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:1
|Гагра (Тбилиси)
|06.04.2024
|90' -90'
|Колхети-1913 (Поти)
|1:2
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.04.2024
|83' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:0
|Динамо Бт (Батуми)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Дила (Гори)
|3:1
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|2:2
|Самтредиа (Самтредиа)
|06.03.2024
|87' -90'
|Торпедо (Кутаиси)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Телави (Телави)