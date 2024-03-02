Гиорги Гогсадзе - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Гогсадзе
|Команда
|Иберия 1999
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 2006 (17 лет)
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Гогсадзе
|Команда
|Иберия 1999
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.04.2024
|Был в запасе
|Иберия 1999
|3:1
|Гагра
|Грузия. Лига Эровнули, 8 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Колхети-1913
|1:2
|Иберия 1999
|Грузия. Лига Эровнули, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иберия 1999
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.04.2024
|Был в запасе
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:1
|Гагра (Тбилиси)
|06.04.2024
|Был в запасе
|Колхети-1913 (Поти)
|1:2
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|02.04.2024
|88' -90'
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|3:0
|Динамо Бт (Батуми)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Динамо (Тбилиси)
|06.03.2024
|87' -90'
|Торпедо (Кутаиси)
|2:3
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|90'
|02.03.2024
|Был в запасе
|Иберия 1999 (Тбилиси)
|1:0
|Телави (Телави)