Егор Гаганин - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Ильич
|Фамилия
|Гаганин
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Егор
|Отчество
|Ильич
|Фамилия
|Гаганин
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 октября 2003 (20 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.03.2024
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|0:0
|Текстильщик (Иваново)
|18.03.2024
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|3:1
|Динамо Бр (Брянск)
|02.03.2024
|79' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:2
|Спартак К (Кострома)