Бексултан Шамши - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Бексултан
|Отчество
|Бакытулы
|Фамилия
|Шамши
|Команда
|Окжетпес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 2000 (23 года)
|Рост
|178
|Имя
|Бексултан
|Отчество
|Бакытулы
|Фамилия
|Шамши
|Команда
|Окжетпес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 2000 (23 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.03.2024
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Муром (Муром)
|10.03.2024
|1' -46'
|Велес (Москва)
|1:2
|Ротор (Волгоград)
|42'
|03.03.2024
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|0:1
|Уфа (Уфа)