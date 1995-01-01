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Спецпроект
Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
22:26
РПЛ. «Локомотив» обыграл «Ростов» (1:0) и вытеснил «Спартак» из топ-4
21:48
Мостовой отреагировал на кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
2
21:38
Зарема оценила результаты «Зенита»
4
21:29
Семак назвал игрока, от которого зависит «Зенит»
5
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Все новости
22:14
Защитник Рожков установил клубный рекорд «Рубина»
21:58
«Сочи» может 12 мая досрочно вылететь из РПЛ
21:17
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН»
7
20:59
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
20:51
Тренер «Факела» объяснил, как удалось отобрать очки у «Зенита»
7
20:43
Экс-арбитр Федотов проанализировал два спорных момента в концовке матча «Факел» – «Зенит»
17
20:36
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Факелом»
5
20:29
Болельщики «Факела»: «Зенит» – позор российского футбола»
46
20:20
«Вест Хэм» подтвердил смену тренера по окончании сезона
20:03
РПЛ. «Зенит» не удержал победу над «Факелом» (1:1), пропустив на 102-й минуте с пенальти
169
19:56
Видео
Обзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
19:30
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Ростов»: 6 мая
4
19:25
Клаудиньо сделал 20-й ассист за «Зенит» – только у одного игрока больше передач с момента дебюта бразильца в РПЛ
3
19:20
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 6 мая
1
19:17
Слуцкий рассказал, что игроки «Шанхай Шэньхуа» подарили ему на день рождения
19:02
Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Балтикой»
18:51
Гранат назвал двух ярчайших российских игроков: «Первыми уедут в Европу»
3
18:37
Игнашевич раскритиковал арбитров после матча с «Уралом»: «Позорное судейство»
9
18:27
Черчесов рассказал о самом крупном штрафе, которым он наказывал футболиста
18:14
«Барселона» может уволить Хави в конце сезона
2
17:51
Мостовой оценил результаты «Спартака» при Слишковиче
2
17:42
Видео
Обзор матча «Урал» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
17:42
РПЛ. «Урал» на 95-й минуте вырвал победу над «Балтикой» (2:1)
37
17:26
Смородская высказалась о возможном расширении РПЛ
3
17:19
«Челси» готов заплатить 65 миллионов за 21-летнего украинца
11
16:55
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 6 мая
6
16:55
Фото
Смолов рассказал, чем его привлекла супруга Карина Истомина
7
16:38
Литвинов назвал игрока «Спартака», который похож на Де Брюйне
2
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