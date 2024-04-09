Daniel Castellón - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Daniel Castellón
|Команда
|Индепендьенте Петролеро
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Daniel Castellón
|Команда
|Индепендьенте Петролеро
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|22.04.2024
|50' - 90'
|Сан-Антонио Було-Було
|6:1
|Индепендьенте Петролеро
|Боливия. Примера, Апертура
|80'
|19.04.2024
|65' - 90'
|Аврора
|2:3
|Индепендьенте Петролеро
|Боливия. Примера, Апертура
|90'
|16.04.2024
|Был в запасе
|Индепендьенте Петролеро
|0:1
|Аврора
|Боливия. Примера, Апертура
|09.04.2024
|Был в запасе
|Индепендьенте Петролеро
|3:2
|Гуабира
|Боливия. Примера, Апертура, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч