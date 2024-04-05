Yordi López - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Yordi López
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Yordi López
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.05.2024
|Был в запасе
|Ливерпуль
|2:2
|Пеньяроль
|Уругвай. Примера, 11 тур
|24.04.2024
|Был в запасе
|Ливерпуль
|1:0
|Сан-Лоренсо
|Кубок Либертадорес, 3 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Ливерпуль
|1:1
|Дефенсор Спортинг
|Уругвай. Примера, 9 тур
|17.04.2024
|Был в запасе
|Монтевидео Уондерерс
|2:3
|Ливерпуль
|Уругвай. Примера, 8 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Феникс
|1:3
|Ливерпуль
|Уругвай. Примера, 7 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Ливерпуль
|1:1
|Индепендьенте дель Валле
|Кубок Либертадорес, 1 тур