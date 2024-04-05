Genzler Gellért - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Genzler Gellért
|Команда
|Уйпешт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Genzler Gellért
|Команда
|Уйпешт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|Был в запасе
|Уйпешт
|7:0
|Дьошдьер
|Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
|21.04.2024
|Был в запасе
|Уйпешт
|1:2
|МТК
|Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Кишварда
|4:1
|Уйпешт
|Венгрия. Национальный чемпионат, 28 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Уйпешт
|1:5
|Залаэгерсег
|Венгрия. Национальный чемпионат, 27 тур