Гато - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Ринкон
|Команда
|Марбелья
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лоха
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1989 (35 лет)
|Рост
|168
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Ринкон
|Команда
|Марбелья
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лоха
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1989 (35 лет)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марбелья
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2023
|63' -121'
|Марбелья (Марбелья)
|1:3
|Расинг де Феррол (Феррол)
|71'