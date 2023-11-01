Джоэль Хоркера - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Джоэль
|Фамилия
|Хоркера
|Команда
|Эльденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 августа 2000 (23 года)
|Имя
|Джоэль
|Фамилия
|Хоркера
|Команда
|Эльденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 августа 2000 (23 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|29' - 90'
|Алькоркон
|0:0
|Эльденсе
|Испания. Сегунда, 37 тур
|63'
|21.04.2024
|83' - 90'
|Эльденсе
|0:1
|Альбасете
|Испания. Сегунда, 36 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Вальядолид
|1:0
|Эльденсе
|Испания. Сегунда, 35 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Эльденсе
|0:2
|ФК Андорра
|Испания. Сегунда, 34 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эльденсе
|1
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2023
|1' -90'
|Реал Хаэн (Хаэн)
|1:3
|Эльденсе (Эльда)
|45'