Daris Karišik - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Daris Karišik
|Команда
|Нови Пазар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Daris Karišik
|Команда
|Нови Пазар
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.05.2024
|Был в запасе
|Нови Пазар
|1:0
|Явор
|Сербия. Суперлига, 3 тур
|27.04.2024
|Был в запасе
|Радник
|0:3
|Нови Пазар
|Сербия. Суперлига, 2 тур
|15.04.2024
|78' - 90'
|Нови Пазар
|2:2
|Раднички
|Сербия. Суперлига, 30 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Партизан
|2:0
|Нови Пазар
|Сербия. Суперлига, 29 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч