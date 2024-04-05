Liang Shi - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Liang Shi
|Команда
|Мэйчжоу Хакка
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Liang Shi
|Команда
|Мэйчжоу Хакка
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.04.2024
|Был в запасе
|Мэйчжоу Хакка
|1:1
|Циндао Вест Кост
|Китай. Суперлига, 9 тур
|10.04.2024
|Был в запасе
|Мэйчжоу Хакка
|0:0
|Циндао Хайню
|Китай. Суперлига, 5 тур
|05.04.2024
|1' - 61'
|Наньтун Чжиюнь
|1:0
|Мэйчжоу Хакка
|Китай. Суперлига, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч