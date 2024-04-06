Jung-min Lee - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Jung-min Lee
|Команда
|Кимчхон Сангму
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Jung-min Lee
|Команда
|Кимчхон Сангму
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.04.2024
|46' - 90'
|Тэджон
|0:0
|Кимчхон Сангму
|Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
|27.04.2024
|87' - 90'
|Кимчхон Сангму
|1:0
|Канвон
|Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
|90'
|06.04.2024
|75' - 84'
|Кимчхон Сангму
|2:1
|Кванджу
|Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч